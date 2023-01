?Case green | lo stop della Bce | «Riforma da riscrivere | rischio di squilibri tra Paesi»

Guidare automobili grandi e costose, possedere piùin luoghi diversi e spostarsi spesso da una all'altra, fare voli tra diverse nazioni , seguire una dieta ricca di carne e acquistare più ...... aggiunge l'esecutivo, facendo riferimento all'agenda dell'UE per ilDeal, adottata nel 2019. ...pubblicitari in tutta Europa per protestare contro le dichiarazioni ambientali delle...Il frontman britannico ha ammesso di apprezzare il genio dei Pink Floyd: "Devi essere davvero stupido a dire che non ti piacciono" ...La narrazione della Shoah è legata quasi sempre esclusivamente a quella della storia di Anna Frank. Ma non fu l'unica.