Cartellino bianco | cos' è e quando l' arbitro lo estrae? L' episodio nel match tra Benfica e Sporting Lisbona

Avete mai visto un cartellino bianco in una partita di calcio? È successo sabato, nel match femminile tra lo Sporting Lisbona e Benfica, un derby tutt'altro che tranquillo in Portogallo. L'arbitro ha estratto il primo cartellino bianco nella storia del calcio per il gesto di fair play. Cartellino bianco in Portogallo: l'arbitro esalta il gesto di fairplay e il pubblico esulta. Gli staff medici delle due squadre hanno salvato la vita a un tifoso e l'arbitro ha estratto il cartellino bianco: si tratta di una nota di merito. Alla scena hanno assistito più di 15mila persone.