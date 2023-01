Cartelle esattoriali | rottamazione 2023 | partono le domande

ilmessaggero.it

Benché si tratti diaffidate all'agente della riscossione e che vanno dal 2000 al 2015, quindi vecchie e di difficile e costosa esigibilità, Palazzo delle Aquile ha detto di no e ...Leche rientrano nello Stralcio mille euro previsto dalla Legge di Bilancio saranno cancellate entro il 31 marzo 2023 anche se nel frattempo il debitore ha aderito, in relazione agli ... Cartelle esattoriali, rottamazione quater: come fare richiesta, domande e risposte. Le Faq dell'Agenzia delle Entrate Cartelle esattoriali prescritte ecco di cosa si tratta e come funziona il ricorso nel caso in cui arrivino le notifiche.Deve ancora partire ufficialmente, ma è già stata ribattezzata come rottamazione quater. Nel 2023, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, sarà possibile aderire a nuova definizione agevolata dell ...