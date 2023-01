Carri armati all’Ucraina | scontro fra Usa e Germania | crepe nell’alleanza

(Di lunedì 23 gennaio 2023) A quasi un anno dall’invasione russa, la guerra in Ucraina si sta inasprendo sempre di più. L’Unione europea e gli Stati Uniti stanno decidendo l’invio dipesanti, cosa finora mai avvenuta, a supporto di Kiev. Ma gli alleati ora potrebbero spaccarsi. Furiosa la reazione di Mosca. Le forze russe “sbricioleranno” tutte le armi e i mezzi militari che i Paesi occidentali forniranno, ha assicurato il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dalla Tass. Un carro armato da combattimento tedesco tipo Leopard 2A7V. Foto Ansa/Epa Focke StrangmannMosca caccia l’ambasciatore estone “Gli avversari della Russia – ha aggiunto il funzionario russo – continuano ad alzare la posta. Ma, come abbiamo detto fermamente in numerose occasioni, gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno raggiunti“. Il ministero ...

... il Regno Unito cederà 14Challenger 2 (il 6 per cento dello stock posseduto); le discussioni sul trasferimento diLeopard 2 da parte di Polonia e altri Paesi continuerà invece nei ...Nella conferenza stampa congiunta, il presidente francese Emmanuel Macron non ha escluso la possibilità dell'invio dipesanti francesi all'Ucraina."Per quanto riguarda i Leclerc ho ... Ucraina: i tank Leopard dalla Polonia, presto la decisione della Germania - Mondo 12.51 Polonia: pronti a invio tank senza ok "L'approvazione della Germania per la riesportazione dei carri armati Leopard 2 in Ucraina è di secondaria importanza in quanto la Polonia potrebbe inviare ...