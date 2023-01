Carri armati all' Ucraina | la Germania sblocca l' invio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha detto che non si opporrà alla fornitura dei Paesi, come la Polonia, pronti a consegnare a Kyiv i Leopard, itedeschi per cui serve l'approvazione di Berlino

Agenzia ANSA

La Polonia chiederà alla Germania l'autorizzazione a inviare iLeopard in Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Ieri la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock aveva dichiarato che Berlino "non si opporrà" ad ...... ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax, rispondendo a una domanda sulla possibile fornitura ditedeschi Leopard attraverso Paesi terzi, come la ... Ucraina: Cremlino su tank a Kiev, chi li fornisce ne è responsabile - Mondo Guerra in Ucraina, le notizie del 23 gennaio. Al centro del dibattito tra Russia e Occidente ci sono i tank, chiesti a gran voce dall'Ucraina per fermare Putin. Dalla Germania, dopo giorni ..."Tutto questo equipaggiamento militare, che sta arrivando in Ucraina da varie fonti in un flusso crescente, sarà distrutto". Lo ha detto Sergey Ryabkov, ...