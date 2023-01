Carolina Crescentini presenta “Mare Fuori 3” | la jumpsuit maschile è l’idea a cui ispirarsi

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Può una tutadiventare il capo di cui non sapevamo di aver bisogno? Sì, a giudicare dalla passerella didurante la photocall di3, terza stagione della fiction di grande successo che la vede protagonista su Rai 2. L’attrice ha sempre avuto buon gusto in fatto di look, ma dobbiamo ammettere che questo ci ha conquistato al primo colpo: una dama in rosso decisamente “alternativa” e di grande ispirazione per chi, come molte di noi, cerca un capo che sia al contempo elegante e originale., laè il capo a cuiChi ha detto che passerelle e red carpet debbano tradursi per forza in tailleur, long dress o look scintillanti? ...