Corriere dello Sport

L'occasione fu offerta dalla preparazione del doppio impegno con la Polonia e il Portogallo per la Nations League : dopo Costantino, Maccarone e Verratti,risultò il quarto giocatore chiamato ...Cheda almeno un anno stesse chiedendo di andar via è risaputo, ma con quanta insistenza e con quali strategie è venuto alla luce solo negli ultimi giorni. La dura presa di posizione di Pinto ... Caro Zaniolo, dia retta a Mancini e si metta al servizio della Roma Il ct è stato il primo a dare fiducia al giocatore, convocandolo in Nazionale quando ancora non aveva collezionato un minuto in una gara ufficiale con la maglia giallorossa. Anche per questo, il suo c ...In merito alla situazione di Nicolò Zaniolo, che è in uscita dalla Roma, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che al momento il club giallorosso non ha in ...