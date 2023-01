Carne avariata al Goretti di Latina | Tiero | “Gli infermieri non sono assaggiatori”

Fanpage.it

Napoli . 25 chili disequestrati in una macelleria islamica e una contravvenzione da 2.500 euro per il titolare. Questo e altro in un servizio di controllo svolto nell'area della stazione ferroviaria di Piazza ...25 chili disequestrati in una macelleria islamica e una contravvenzione da 2.500 euro per il titolare. Questo è uno dei risultati di un servizio di controllo svolto nell'area della stazione ferroviaria di ... Carne avariata in una macelleria alla Stazione Centrale di Napoli ... 25 chili di carne sequestrati in una macelleria islamica e una contravvenzione da 2.500 euro per il titolare. Questo e altro in un servizio ...25 chili di carne sequestrati in una macelleria islamica e una contravvenzione da 2.500 euro per il titolare. Questo è uno dei risultati di un servizio di ...