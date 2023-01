(Di lunedì 23 gennaio 2023) Antonioha parlato della corsadeldi Luciano Spalletti e ha esaltato le doti di Victor. Antonio de Oliveira Filho, meglio noto, ex attaccante del, sta godendo del bel tempo adopo giorni di pioggia e freddo. È tornato in città dove era diventato il Viceré durante gli anni di Maradona per partecipare ad alcune puntate del programma televisivo “Legends” condotto dal suo ex compagno di squadra Renica. Ai microfoni del quotidiano Il Mattino l’exazzurro parla della corsadeled esalta Victor. «me? Siamo diversi. Ma tutt’e due forti, credo. ...

È la prima volta che i big azzurri ritornano aper un programma televisivo . "Legends" andrà in onda tutti i giovedì alle 21.00 su Canale 8 (canale 14 del digitale terrestre) Antonio, ...CONTRO ILDopo il 5 - 1 show del Maradona, ilè tornato a segnare 5 gol contro i bianconeri in campionato dal 20 novembre 1988, ma quel giorno finì 5 - 3 (tripletta di, gol di ... Careca: «Napoli da scudetto, Osimhen come me, bomber senza limiti» Poi il messaggio ai tifosi «Osimhen come me». Careca si gode finalmente il sole di Napoli dopo giorni di pioggia e freddo. È tornato qui, la città dove era diventato il Viceré negli anni ...Il funambolo e il goleador, il talento estroso e la fame di vittorie. Victor Osimhen è il volto - ovviamente mascherato - di questo Napoli dei record, ma se la squadra di Luciano ...