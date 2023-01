Carburanti | corsa ai distributori | ecco dove costano meno I dati in tempo reale e il confronto europeo - Video Sciopero benzinai | Rampelli | «Pronti a dialogare»

L'Eco di Bergamo

Ma la vicenda del ritorno delle accise sulla benzina, con il prezzo deischizzato all'... È una difficilecontro il tempo: come ha ricordato la Banca d'Italia sul suo ultimo bollettino, ......caro". Uno scenario a tinte fosche che sta allarmando anche la catena dei produttori. Tuttavia, il 2023 è appena alla terza settimana e il governo ha tante occasioni per fermare la... Carburanti, la corsa non si ferma: in autostrada il gasolio sfiora i 2,3 ... L'inizio del primo anno del nuovo governo di centrodestra è segnato dall'emergenza economica. L'inizio del primo anno del nuovo governo di centrodestra è segnato dall'emergenza economica. Non che foss ...Statoquotidiano.it, 22 gennaio 2023 – Orta Nova. “Troppa confusione: non si capisce chi stabilisce i prezzi. E i consumatori si lamentano, perché i carburanti costano troppo e non ce la fanno ad andar ...