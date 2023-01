“Canteremo ‘Forza Juventus’ anche in Serie C!”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 2023-01-23 20:29:33 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: lun Juventus già campo nono del Unadopo cosa la Corte d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha reso effettiva la sanzione di 15 punti per la ‘Procedura Plusvalenze‘. Una situazione che potrebbe peggiorare con le indagini in corso che la Procura italiana mantiene sulle sue manovre salariali. La sentenza ha portato a una massiccia protesta prima, durante e dopo la partita dello scorso fine settimana contro l’Atalantadove i tifosi hanno protestato contro i responsabili della decisione. “Non hanno fatto giustizia, hanno fatto un’ingiustizia“, ha detto un ‘tifosi’ alla periferia dello Juventus Stadium. Lungi dal criticare la sua squadra, la delibera ha fatto sentire i tifosi del ‘Vechia Signora’ gonfi d’orgoglio per la loro società. “Non riesco a immaginare cosa ...