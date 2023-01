Canone Rai e Sanremo 2023 | festival gratis per alcuni abbonati | ecco chi e perché

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sta per cominciare una nuova, amata ed attesa edizione deldi! La celebre manifestazione canora tutta dedicata alla canzone italiana è arrivata alla sua 73esime edizione ed aprirà i battenti il prossimo 7 febbraio, con 5 emozionanti giornate tutte all’insegna della musica italiana e dei suoi maggiori successi! Lo spettacolo verrà trasmesso, come di consueto, su Rai 1 mafortunatialRai potranno vincere una poltrona per il, contingenza particolarmente preziosa considerando l’elevato costo dei biglietti! Ma come si fa ad ottenere il succulento premio?gli ospiti e il programma completo serata per serata, da martedì alla finale di ...