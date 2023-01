LA NAZIONE

Si voterà il 12 febbraio dalle 8 alle 21. I due candidati hanno firmato il il 'Manifesto dei progressisti'. Il Psi siederà al tavolo della coalizione. Italia Viva per ora non chiude al Pd, continua il ...hanno accettato e sottoscritto il "Manifesto dei progressisti e riformisti senesi per Siena 2023" e la dichiarazione di impegno comune a riconoscere e sostenere lealmente il ... Campanini-Ferretti, duello ufficiale Il centrosinistra pronto alle primarie A meno di improbabili sorprese, per il Comune di Siena sarà una corsa a quattro per le elezioni comunali 2023 . Tre i candidati certi: ...Si voterà il 12 febbraio dalle 8 alle 21. I due candidati hanno firmato il il ‘Manifesto dei progressisti’. Il Psi siederà al tavolo della coalizione. Italia Viva per ora non chiude al Pd, continua il ...