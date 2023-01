QUOTIDIANO NAZIONALE

La vittima è Vincenzo Nappi, già arrestato nel 2011 per estorsione. É stato freddato davanti agli altri ......operativo della Regione Campania nell'ambito del sostegno alle vittime innocenti della criminalità organizzata e della valorizzazione dei beni confiscati alla), commentando l'di un ... Camorra, omicidio: 57enne ucciso a colpi d'arma da fuoco in un ristorante a Melito Agguato di Camorra a Melito, la vittima aveva 57 anni ed è stata freddata in un ristorante. Terrore tra i clienti in fuga.Per fortuna era semideserto il ristorante di Melito dove, poco fa, è scattato l'agguato in cui è stato assassinato Vincenzo Nappi, 57 anni, soprannominato "o' pittore", ritenuto dagli inquirenti legat ...