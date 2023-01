Camorra | agguato al boss in ristorante Terrore tra i clienti in fuga Era il capo degli scissionisti

Sky Tg24

L'è scattato poco prima delle 14: quando hanno sentito gli spari i pochi clienti presenti si sono buttati a terra in cerca di riparo. All'esterno del ristorante, che si affaccia sulla corte ...I carabinieri hanno già avviato le indagini ed effettuato i rilievi del stabilire l'esatta dinamica dell'. Durante un summit si discusse della necessità di vendicare D'Andò (di cui per otto ... Camorra, agguato a Napoli: uomo ucciso in un ristorante Vincenzo Nappi era considerato uno dei vertici degli scissionisti, una volta facente parte del clan Di Lauro di Secondigliano.Agguato di Camorra a Melito, la vittima aveva 57 anni ed è stata freddata in un ristorante. Terrore tra i clienti in fuga.