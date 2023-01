Cambia opzione donna | “ho pianto per quindici giorni dopo aver appreso la notizia” “Insegno da quarant’anni”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “da più die hoperdal mio sindacato ladi non poter usufruire della pensione anticipata denominata ‘’, perché la norma è stata appenata”. Paola ha trascorso quasi una vita intera nelle scuole primarie della provincia di Bergamo. Ha sempre lavorato col sorriso nel cuore e sulle labbra, ma oggi, in vista del meritato riposo, è delusa e amareggiata.quota 100 e quota 102, per il 2023 varrà quota 103. Il funzionamento di questatemporanea è simile a quello delle due precedenti, mentreil numero di anni richiesti per potervi ...