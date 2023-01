Call My Agent Italia e lo spassoso omaggio a Vanity Fair

la Repubblica

'L' incontro a scuola tra genitori e figli è la cosa più prossima alla morte'. Al solito l'immenso Paolo Sorrentino, protagonista del secondo episodio diMyItalia, non la tocca piano. Con inusitata, esilarante, acuta ironia, il regista premio Oscar ci offre un monologo indimenticabile e irresistibile di un incontro avuto con i professori ...A partire da quello, irresistibile, di Monica inMy" Italia , uno di quegli adattamenti da una serie straniera che rischiano di essere una trappola, in cui hai solo da perdere, ma che ... Lo stesso call center mi chiama ogni giorno sul numero di casa: posso fermare le telefonate Durante la prima puntata della nuova serie Sky Original i protagonisti siamo (anche) noi. E il risultato è un concentrato di risate e qualche verità ...Nel centrifugo mondo delle serie tv - dove tutto scorre e nulla permane - Call my agent Italia è destinato a restare nel tempo. Tanto per cominciare, la storica rivalità Francia - Italia ci impedirà d ...