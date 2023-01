California; strage durante la festa per il Capodanno cinese. 10 vittime in una salla da ballo

Agenzia ANSA

La festa per il Capodanno cinese si e' trasformata nel peggiore degli incubi a Monterey Park, in, dove un uomo di 72 anni ha massacrato dieci persone tra i 50 e i 60 anni in una sala da ballo. 23 gennaio 2023🔊 Ascolta l'articolo Si è suicidato sparandosi il sospetto killer del massacro di Monterey Park, in, dove 10 persone sono rimaste uccise in occasione di una festa per il capodanno cinese. Lo riportano i media statunitensi, precisando che l'uomo, il 72enne Huu Can Tran, si è suicidato all'... Strage al Capodanno cinese in California, killer si suicida - Ultima Ora La festa per il Capodanno cinese si e' trasformata nel peggiore degli incubi a Monterey Park, in California, dove un uomo di 72 anni ha ...Emergono nuovi dettagli sul responsabile della sparatoria avvenuta sabato sera in California durante le feste per il Capodanno lunare ...