California | strage capodanno cinese | il presunto killer si è suicidato

La sparatoria è avvenuta alle porte di Los Angeles, a Monterey Park, in, una comunità a maggioranza asiatico - americana, che ieri stava celebrando l'inizio del capodanno lunare. Le ...Prima lapoi il suicidio. E' finita la caccia all'uomo armato che, durante le celebrazioni del capodanno cinese , a Monterey Park , in, ha ucciso 10 persone in una sala da ballo . Il corpo ... Strage al Capodanno cinese in California, killer si suicida - Ultima Ora Spari al capodanno cinese festeggiato a Monterey Park, a Los Angeles: il killer era un 72enne che si è suicidato una volta raggiunto dagli agenti ...È stato identificato il presunto killer della strage in California, al Capodanno cinese. Si chiama Huu Can Tran, ha 72 anni e dopo la sparatoria si è suicidato nel suo furgone una ...