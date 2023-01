California | strage a Monterey Park | sospetto killer si è suicidato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Si èsparandosi ildel massacro di, in, dove 10 persone sono rimaste uccise in occasione di una festa per il capodanno cinese. Lo riportano i media statunitensi, precisando che l’uomo, il 72enne Huu Can Tran, si èall’interno del van bianco che ha usato per scappare dalla scena di un secondo tentato assalto dopo che la polizia lo aveva circondato e bloccato nel parcheggio di Torrance. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia ANSA

Una squadra d'assalto SWAT della polzia ha sfondato il finestrino di un furgone bianco a Torrance, in. Dentro al furgone, il corpo senza vita dell'autore dellain un sala da ballo cinese a Monterey Park , che ha provocato la morte di almeno dieci persone tra i 50 e i 60 anni. Altre ...Sparatoria a Los Angeles, almeno 10 morti: terrore durante il Capodanno cinese Sparatoria einL'ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti è lapiù cruenta dalla ... Strage al Capodanno cinese in California, killer si suicida - Ultima Ora La festa per il Capodanno cinese si è trasformata nel peggiore degli incubi a Monterey Park, in California, dove un uomo di 72 anni ha massacrato dieci persone tra i 50 e i 60 anni in una ...L'uomo di 72 anni che a Monterey Park ha massacrato dieci persone tra i 50 e i 60 anni in una sala da ballo, è stato trovato senza vita all'interno di un furgone ...