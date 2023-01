California | sparatoria a Monterey Park | 10 morti

Corriere della Sera

...è la seconda in meno di una settimana nello Stato, dopo l'uccisione di sei persone , inclusa una mamma di 16 anni e un bimbo di 10 mesi, nella contea di Tulare . Ed è la 33esima......inè la seconda in meno di una settimana nello Stato, dopo l'uccisione di sei persone, inclusa una mamma di 16 anni e un bimbo di 10 mesi, nella contea di Tulare. Ed è la 33ma... California, sparatoria a Monterey Park durante il Capodanno Cinese: dieci vittime, il killer suicida Tutte le vittime della strage di Monterey Park, in California “avevano più di 50 anni“. Voglio assicurare alla comunità di Monterey Park che vi sosterremo in ogni modo possibile” Biden: “È atto insens ...Cinque uomini e cinque donne: sono dieci in totale le vittime della sparatoria avvenuta in una sala da ballo cinese a Monterey Park, in California.