California | si e' suicidato in un van il killer della strage di Monterey Park

Agenzia ANSA

"L'uomo che si e'nel furgone e' il killer" della sparatoria avvenuta in. Lo ha confermato lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, in una conferenza stampa sulla strage di Monterey ...... si spostato in un altro locale dove stato disarmato da clienti e poi fuggito a bordo di un furgone, all'interno del quale sidopo che era stato fermato dalla polizia. L'ennesima sparatoria ... Strage al Capodanno cinese in California, killer si suicida - Ultima Ora Morto suicida il killer che ha ucciso 10 persone e ne ha ferite altrettante in una sparatoria con un fucile d'assalto in un locale a Monterey Park, in ...Spari al capodanno cinese festeggiato a Monterey Park, a Los Angeles: il killer era un 72enne che si è suicidato una volta raggiunto dagli agenti ...