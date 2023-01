Calendario sci alpino | 8 gare in una settimana tra Kronplatz | Schladming | Cortina e Spindleruv Mlyn! Orari e programma

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Anche se ormai i Campionati Mondiali di Meribel e Courchevel sono dietro l’angolo, la Coppa del Mondo di sci2023 si prepara per unaquanto mai ricca di appuntamenti con ottoda vivere tutte d’un fiato. Ladel Circo Bianco inizierà già nella giornata di domani, per una doppietta tecnica. Il, infatti, propone due giganti sulle nevi italiane di(per quanto riguarda il comparto femminile) mentre negli stessi giorni sarà in azione anche il Circo Bianco al maschile. Domani sera sotto la luce dei riflettori, toccherà allo slalom di(Austria) con il consueto spettacolo della pista denominata “Planai” mentre nella giornata successiva vedremo il gigante che varrà come recupero per quello non disputato a ...