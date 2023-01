Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 | orari giornalieri | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ci siamo. Ancora poche ore e si apriranno i cancelli dell’Espoo Metro Areena di Espoo (Finlandia), impianto sportivo che ospita dal 25 al 29 gennaio i Campionatidi, un evento di fondamentale importanza per l’Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenterà sul ghiaccio con una grande ambizione: vincere il medagliere della rassegna andando a caccia di ben cinque medaglie. Ebbene sì. I nostri ragazzi avranno tutte le carte in regola per salire sul podio in tre specialità su quattro. Ma dovranno essere perfetti per poter realizzare il loro obiettivo. Nella danza potrebbe arrivare la prima, meritatissima, medaglia d’oro per i veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a misurarsi principalmente con Lilah Fear-Lewis Gibson, avversari sempre regolati ...