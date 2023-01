(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Credo si debba tornare sul tema delle, perché una cosa sono leche nascono dall'esperienza della contrattazione collettiva e che per me sono buone e una cosa quelle che in sé che ...

Così la ministra del Lavoro Marinaal Forum dei commercialisti parlando del decreto Dignità: il contratto a termine "non è di per sé una forma di precarizzazione laddove c'è la possibilità ...Detto questo, durante i colloqui con i sindacatiha confermato sì la volontà di "trovare misure peralcuni passaggi della norma" (tradotto, significa intervenire in minima parte ma ... Calderone, rivedere le causali dei contratti a termine "Credo si debba tornare sul tema delle causali, perché una cosa sono le causali che nascono dall'esperienza della contrattazione collettiva e che per me sono buone e una cosa quelle che in sé che port ...Incontro al Ministero del Lavoro con le parti sociali. "Basta interventi tampone, la riforma è prioritaria". Nuova convocazione l'8 ...