Calciomercato | Tottenham | Kane apre a rinnovo contratto

Fantacalcio ®

A Kane era stato accostato anche il Bayern Monaco, sebbene nelle scorse settimane l'interesse tedesco si sia raffreddato alla luce della possibile richiesta a tre cifre da parte delA Kane era stato accostato anche il Bayern Monaco, sebbene nelle scorse settimane l'interesse tedesco si sia raffreddato alla luce della possibile richiesta a tre cifre da parte del. - foto ... Calciomercato Roma: Zaniolo ha scelto il Tottenham L'attaccante è in scadenza nel 2024 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Nonostante le continue speculazioni sul suo futuro, Harry Kane ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...