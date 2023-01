Calciomercato Serie A LIVE | Petagna-Fiorentina | l’Inter osserva Parisi e il Torino vedere sfumare Ilic?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. LUNEDI’ 23 GENNAIO Inter,to speciale nella notte di San Siro (CLICCA QUI), persi inserisce anche il Marsiglia (CLICCA QUI) Inter, ceduto Radu all’Auxerre (CLICCA QUI) Roma, Zaniolo via subito o in estate? (CLICCA QUI) Milan, Bakayoko in uscita (CLICCA QUI)il nome per ...