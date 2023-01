Calciomercato | Napoli ‘scippato’ del suo pupillo dall’Inter | le ultime

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilè sicuramente la squadra tra le top italiane che più si sta muovendo in questa finestra di: gli occhi di Giuntoli però si sono incrociati con la dirigenza dell’Inter per un talento della Serie A. Potrebbe scatenarsi un’asta entro la fine della sessione di mercato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.