Calciomercato Milan – Zaniolo può arrivare ad una condizione | le news

Pianeta Milan

Ilavrebbe scavalcato il Tottenham nella corsa a Nicolò Zaniolo . Il club milanese si è messo in contattato con l'entourage del giocatore, che ha dato la disponibilità di una proposta in questo ....it vi offre il match del 'Dall'Ara' tra Bologna e Cremonese in tempo reale. ... All.: BallardiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti;* 38; Inter* e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; ... Calciomercato Milan – Tanti club su Adli: ecco la scelta del giocatore I rossoneri vogliono condizionare l'acquisto alla Champions. I giallorossi per ora rifiutano ma il tempo stringe. Nicolò ha già detto sì al trasferimento ...I rossoneri vogliono condizionare l'acquisto alla Champions. La Roma per ora dice no ma il tempo stringe. Nicolò ha già detto sì al trasferimento ...