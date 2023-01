Calciomercato Milan – Zaniolo in rossonero? Possibile a due condizioni

Milan News

Commenta per primo L'Everton si inserisce nella corsa a Hakim Ziyech , esterno offensivo marocchino in uscita dal Chelsea, seguito anche da Roma e. Secondo quanto riportato dal Daily Mail , i Toffees sono pronti ad un'offerta basata su di un prestito con diritto di riscatto.2 Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa a Formello . Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio , alla vigilia del match contro il: AVVERSARIA - 'Non dovremo essere superficiali, affrontiamo i campio d'Italia con indivià di alto livello. In passato ci hanno messo sempre in difficoltà. Hanno perso il derby, quindi saranno ... Marchetti: "Zaniolo A certe condizioni il Milan può essere interessato" Nei prossimi mesi - sottolinea sempre Tuttosport - la società andrà alla ricerca di un direttore sportivo operativo ...Ogni tabù è destinato a essere sfatato. Il calcio offre sempre un'altra opportunità per fare la differenza: Sergej Milinkovic lo sa e non vuole sprecare l'occasione.