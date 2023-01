Calciomercato Milan – Tanti club su Adli | ecco la scelta del giocatore

Milan News

Il centravanti ha anche parlato anche dei suoi obiettivi per il finale di carriera trae nazionale francese: 'Il mio obiettivo è di c ontinuare a segnare e a vincere trofei con la maglia del ...Ieri, infatti, poco prima del fischio d'inizio, abbiamo parlato della possibilità, a ... Nicolò Zaniolo -.it'Doveva andare via due anni fa. Zaniolo come Skriniar, storia chiusa'Sulla ... Mercato Milan, se escono Bakayoko o Adli... Giroud – calciomercato.it Ed è questa la missione del dirigente del Milan. In ogni caso sul portoghese si respira ora un’aria senza dubbio diversa rispetto a qualche settimana. Un’atmosfera molto più ...L’attaccante francese a Canal+: “Sono riuscito a conquistare il cuore dei tifosi. Per il momento con la Francia continuo però vedere Lloris smettere mi ha colpito” ...