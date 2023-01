Calciomercato Milan – Ecco l’offerta dell’Adana Demirspor per Bakayoko

Milan News

3 Per Stefano Pioli il giocattolonon si è rotto nonostante il campo abbia messo in evidenza delle criticità preoccupanti. Il tecnico emiliano conosce la ricetta giusta per uscire dalla crisi e ha già studiato le mosse, tattiche ..., torna di moda Aouar ma serve cedere. Mina vagante ZanioloE ilPaolo Maldini è un grandissimo estimatore di Nicolò Zaniolo, ma è chiaro come anche lui non abbia la ... Marchetti: "Zaniolo A certe condizioni il Milan può essere interessato" Il Milan prova a riaprire il suo mercato di riparazione in entrata e punta dritto sul centrocampista, il rinforzo giusto per Pioli.In merito alla situazione di Nicolò Zaniolo, che è in uscita dalla Roma, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che al momento il club giallorosso non ha in ...