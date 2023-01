Calciomercato Inter | occhi puntati su Parisi in caso di addio di Gosens

CalcioMercato.it

Qualcuno si è premurato, credo lo stesso Ibra, di far scrivere le frasi dette dai giocatori dell'. 'Li abbiamo mangiati… Non vedevamo l'ora… Volevamo dimostrare di essere più forti'...Olivier Giroud -.itSecondo quanto risulta a.it, però, il francese ha anche ricevuto un'offerta importante dall'Miami che, per il momento, è stata messa in stand - by ... Cinquanta milioni in meno, così l’Inter perde Barella Inter-Empoli è il posticipo del lunedì nella giornata 19 di Serie A, l'ultima dell'andata: come vedere la partita in diretta streaming.Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, però, il francese ha anche ricevuto un’offerta importante dall’Inter Miami che, per il momento, è stata messa in stand-by dall’entourage del calciatore. Le ...