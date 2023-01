Calciomercato Cagliari | serve una punta | Lazetic torna di moda

Cagliari News 24

È attesa per oggi la firma del terzino sinistro Franco Ezequiel Carboni , classe 2003, di proprietà dell'Inter, ma in prestito ain questa prima parte di stagione. Sarà lui l'alternativa del ...La Spal osserva almeno due calciatori: il primo è Radja Nainggolan con cui c'è una vera "lotta" anche col. Il secondo nome è quello di Kargbo del Crotone.SERIE C - Tutti pazzi ... Calciomercato Cagliari: Franco Carboni va al Monza. I dettagli Divieto di assistere a manifestazioni sportive per due tifosi del Frosinone calcio. Lo ha deciso il questore, Domenico Condello, a seguito degli accertamenti della Digos. I due tifosi locali ...Il club rossoblù sta sondando il terreno per regalare a Claudio Ranieri un innesto d'esperienza per la retroguardia.