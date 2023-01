Calciomercato Benevento | piace Pettinari

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il, intenzionato a rinforzare il proprio reparto offensivo, ha avviato i contatti con la Ternana per l’acquisto di Stefano. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, l’ex Crotone è l’obiettivo numero uno del club campano per l’attacco.in questa stagione ha totalizzato 14 presenze, segnando 2 gol, il secondo proprio nell’ultimo match perso in casa della Reggina. Il classe ’92, nonostante abbia giocato soltanto 5 partite da titolare, finora ha comunque trovato il suo spazio soprattutto subentrando a gara in corso. Pertanto, non sarà facile per la società giallorossa strappare l’attaccante romano alla Ternana che non lo lascerà partire senza aver prima individuato un sostituto all’altezza.potrebbe risolvere i ...