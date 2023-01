Calcio | Verona | rottura del legamento crociato del ginocchio destro per Henry

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023), 23 gen. - (Adnkronos) - Pessima notizia per il. Thomasha infatti riportato, nei minuti finali della sfida vinta contro il Lecce sabato scorso, ladelanteriore del. Uno stop che blocca anche ilmercato e il possibile trasferimento del giocatore che era inseguito da Spezia e Salernitana in Serie A e dal Genoa in Aerie B: l'attaccante francese resterà fermo ai box per parecchi mesi e mercoledì 25 gennaio, come conferma un comunicato del club scaligero, sarà sottoposto ad un'operazione a Lione da parte del professor Sonnery Cottet.