Calcio – Una Roma cinica e pratica vince a La Spezia col solito Dybala e un ritrovato Abraham

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Se non fosse per il caso Zaniolo, ‘scoppiato all’improvviso e di difficile soluzione’ (le parole di Mourinho a fine gara sono indicative) sarebbe un gennaio tutto da ricordare in casa giallorossa. Tre vittorie e un pareggio riacciuffato in extremis a Milano in campionato, la qualificazione ai quarti di Coppa Italia con la prospettiva d’incontrare la Cremonese anziché il Napoli al Maradona e la strada spianata verso la finale e i 13 punti di penalizzazione inflitti alla Juve che proiettano laal quarto posto nella volata Champions. Contro lola squadra di Mourinho ha vinto stavolta senza affanni, col cinismo e la praticità della squadra consapevole dei propri mezzi e con una difesa solida che non ha concesso nulla agli avversari. Snodo fondamentale della stagione, la gara in Liguria ha messo in mostra il ‘’ ...