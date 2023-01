Calcio | un autogol di Chiriches risponde a un rigore di Okereke | 1-1 tra Bologna e Cremonese

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023), 23 gen. - (Adnkronos) - Partita dai due volti al 'Dall'Ara' ditra i rossoblù e lanel posticipo della 19/a giornata di Serie A. Nessuna occasione da gol nel primo tempo ma ripresa vivace e ricca di episodi. Al 5' del secondo temposblocca il risultato suconcesso dal Var, poi al 10' un'autorete sfortunata diriporta la situazione in equilibrio. Nel finale altro penalty per la, ma stavolta il Var interviene per toglierlo. I felsinei agganciano Juventus e Fiorentina in nona posizione a quota 23 punti, i grigiorossi, ancora a secco di vittorie, sono ultimi con soli 8 punti ma con Ballardini all'esordio in panchina in campionato tornano a muovere la classifica dopo 4 ko di fila. La partita rimane in una fase ...