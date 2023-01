Calcio | Spezia | ufficiale la cessione di Kiwior all' Arsenal

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen. - (Adnkronos) - Attraverso un comunicato sul proprio sito, loha annunciato ladel difensore Jakuball'. Il polacco diventa il secondo acquisto del club londinese, primo in classifica in Premier League, in pochi giorni dopo quello di Leandro Trossard.