Calcio | Serie A | Bologna-Cremonese 1-1**

(Di lunedì 23 gennaio 2023), 23 gen. - (Adnkronos) -pareggiano 1-1 nel posticipo della 19/a giornata diA disputato allo stadio 'Renato Dall'Ara' della città felsinea. Al vantaggio grigiorosso al 50' con un rigore di Okereke, risponde al 55' un autogol di Chiriches. In classifica ilè nono a quota 23 insieme a Juventus e Fiorentina, mentre laresta ventesima e ultima con soli 8 punti.

