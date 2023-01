(Di lunedì 23 gennaio 2023) Stamane il Salone d’Onore del CONI ha ospitato l’evento “Allenare l’Azzurro – CT a confronto“, un convegno nel quale i protagonisti sono stati quattro commissari tecnici, ovvero Alessandro Campagna (pallanuoto),), Gianmarco Pozzecco (basket) e Ferdinando De Giorgi (volley). L’incontro è stato promosso dal presidente della FIP, GiovPetrucci, ed è stato moderato dal segretario generale del CONI, Carlo Mornati: erano presenti il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ed il presidente del CONI, GiovMalagò. Si è parlato dei giovani, e significativo è stato l’intervento del CT della Nazionale di: “Nelè più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. In Italia ...

OA Sport

Il commissario tecnicoMancini ha parlato questa mattina durante l'evento "Allenare l'Azzurro" al Salone d'Onore ... L'allenatore ha parlato del complesso ricambio generazionale: "Nelè ...Lo ha detto il ct della nazionale diitaliana,Mancini , durante " Allenare l'Azzurro " in corso questa mattina al Salone d'Onore del Coni. " Bisogna dare loro la possibilità di fare ... Calcio, Roberto Mancini: "I ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli" Bisogna dar loro fiducia”. E’ il pensiero del ct della nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini. Il commissario tecnico è intervenuto durante “Allenare l’Azzurro”, evento in corso questa mattina ...Il ct della Nazionale è intervenuto durante la manifestazione "Allenare l'Azzurro" in corso al Salone d'Onore del Coni ...