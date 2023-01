Calcio | Mancini ' più spazio a giovani | serve cambio mentalità'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) "generazionale? Nelè più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. In Italia dobbiamo cambiare la nostrae pensare che i ragazzi di 18 - 19 anni possano ...

Rivista Contrasti

Lo ha detto il ct della nazionale diitaliana, Roberto, durante "Allenare l'Azzurro" in corso questa mattina al Salone d'Onore del Coni. "Bisogna dare loro la possibilità di fare ...Lo ha dichiarato il Ct della nazionale di, Roberto, durante 'Allenare l'Azzurro' al Salone d'Onore del Coni. 'Bisogna dare loro la possibilità di fare errori e di essere chiamati ... L'ottimismo di Mancini sui giovani italiani Il ct azzurro: "Sono rimasto estasiato quando De Giorgi ha messo dentro tutti i ragazzi e ha vinto l’Europeo. Nel calcio però è più difficile" ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...