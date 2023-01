Calcio | Manchester City | ufficiale l' acquisto di Maximo Perrone dal Velez

(Di lunedì 23 gennaio 2023), 23 gen. -(Adnkronos) - Colpo in prospettiva per il. La formazione allenata da Pep Guardiola ha infatti annunciato di aver ingaggiato dalSarsfield. Il promettente centrocampista si unirà alla sua nuova squadra al termine del campionato Sudamericano Under 20.

Pianeta Milan

Aveva alzato al cielo la Champions League, adesso si muove con la stessa rapidità tra fornelli e pentole. Jesper Blomqvist , ex giocatore di Milan , Parma eUnited (con i Red Devils ha conquistato il "triplete" nel 1999), ha vinto MasterChefVip in Svezia . L'ultimo trofeo, appunto, dopo la vittoria della Premier, della FA Cup e della Champions ...Marca scrive : ' Il georgiano è una delle scoperte deleuropeo. Come il suo Napoli. I suoi ... Il suo contratto scade nel 2025 e ha suscitato interesse per squadre come Bayern o... Calciomercato Milan – Trequartista, che sfida con il Manchester United Manchester, 23 gen. - (Adnkronos) – Colpo in prospettiva per il Manchester City. La formazione allenata da Pep Guardiola ha infatti annunciato di aver ingaggiato dal Velez Sarsfield Maximo Perrone. Il ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...