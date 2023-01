Calcio | Juventus - Atalanta 3 - 3

Corriere dello Sport

La doppietta in casa della Juve e gli undici gol segnati, valgono a Lookman il titolo di migliore in campo allo Stadium. Dopo quattro gare in rete, Hojlund sottotono. Allegri si aggrappa a Di Maria, ...TORINO - La reazione attesa sul campo dopo il 5 - 1 incassato a Napoli e la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte federale d'appello c'è stata, ma non sono bastati il cuore e il carattere ... Juventus-Atalanta 3-3: pari show tra Allegri e Gasperini LIVE Angel Di Maria ha parlato dopo il 3-3 contro l'Atalanta: "Un punto importante, nonostante alcuni errori abbiamo fatto una grande partita. La qualificazione ...Pirotecnico pareggio tra Juventus e Atalanta nel posticipo domenicale della diciannovesima giornata di Serie A. L'arbitro ha deciso di sospendere la gara: il campo era troppo scivoloso per giocare. Al ...