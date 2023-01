Calcio | Everton | Lampard esonerato

La Gazzetta dello Sport

Sono ore caldissime in casa, con il club che ha ormai deciso di esonerare il tecnico Frank Lampard dopo un solo anno di esperienza. Manca soltanto l'ufficialità per l'addio dell'ex centrocampista del Chelsea, che nel ...La sconfitta di sabato nello scontro diretto col West Ham, la nona nelle ultime 12 gare, è fatale a Frank Lampard, esonerato dall'. Il 44enne tecnico inglese era subentrato un anno fa al posto ... Lampard paga la peggior partenza di sempre dell'Everton: esonerato I toffees, reduci dalla sconfitta di sabato in casa del West Ham, sono all’ultimo posto in classifica, con 15 punti in 20 partite ...Dopo l’ultimo Mondiale con Louis van Gaal, l’Olanda ha ufficilamente un nuovo commissario tecnico Ve lo ricordate Ronald Koeman È stato l’allenatore dell’Everton che il 14 settembre 2017 l’Atalanta h ...