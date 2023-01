Calci in pancia alla moglie incinta | l’orrore del marocchino | “E’ mia | la picchio quando voglio”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un terribile episodio di violenza domestica ha funestato la provincia di Reggio Emilia, Toano, dove un uomo di 40 anni di nazionalità marocchina ha colpito con pugni in faccia, schiaffi e soprattuttoladi 32 anni. Era arrivata all’ottavo mese di gravidanza. Per lui, un impiegato, sono scattate le manette grazieprontezza della donna che è riuscita a denunciare l’accaduto su WhatsApp grazie alle foto con le lesioni in viso che aveva inviatomadre e che sono risultate determinanti per l’accusa all’uomo. “È mia, la, le faccio quello che”: sono state le parole feroci del 40enne impiegato ...

