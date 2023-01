Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

È quanto dichiara il sindacato CSA - Cisal sull' incredibile vicenda dell'affitto a carico della Regionedi un immobile a Catanzaro in via Molè utilizzato comedi vecchi faldoni e ...... è stata divulgata la notizia che Valentino è indagato in un procedimento penale a Reggio... Il mancato- hanno affermato nei rispettivi interrogatori davanti al giudice dello scorso 2 ... Calabria: deposito quasi vuoto, il folle affitto della Regione con un privato FOTO | VIDEO È quanto dichiara il sindacato CSA-Cisal sull’incredibile vicenda dell’affitto a carico della Regione Calabria di un immobile a Catanzaro in via Molè utilizzato come deposito di vecchi faldoni e ...CSA-CISAL: “deposito quasi vuoto e materiale nel degrado, il folle fitto passivo (da 146 mila euro all’anno) della regione con un privato” Lo sperpero di risorse pubbliche è sempre odioso, lo diventa ...