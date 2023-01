Cabine fotografiche | casette dell’acqua e capitelli Arrestata la coppia di rapinatori che saccheggiava i distributori del Nord Ovest

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Potrebbe essere finito l’incubo dei gestori diautomatiche e delledel, con l’arresto di due 39enni astigiani presi in custodia oggi a Torino e Alessandria dai Carabinieri. I due sono ritenuti gli autori di 47 furti commessi nelle regioni delItalia tra agosto e dicembre 2022 ai danni non solo deie delle macchinette per le fototessere, ma anche di chiese edai quali venivano rubate le offerte in contanti. Secondo le forze dell’ordine, ladi San Damiano d’Asti, formata da un uomo e una donna, effettuava dei veri e propri raid saltando di obiettivo in obiettivo, spesso nei pressi di centri commerciali di comuni isolati, e saccheggiando ...