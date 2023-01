Bundesliga | giornata 16 | crollano Friburgo e Werder

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Riparte ladopo oltre due mesi di stop: nella16 il Bayern Monaco pareggia nel big match contro il Lipsia, mentre ilsecondo in classifica subisce una severissima lezione dal Wolfsburg. Dilaga anche il Colonia, l’Union Berlino vince in rimonta. Poker del Borussia Dortmund all’Augsburg in unache segna il ritorno in campo di Sébastien Haller. Debutto ufficiale per l’ex attaccante dell’Ajax con la maglia dei gialloneri dopo il lungo stop per il tumore ai testicoli diagnosticato lo scorso luglio.16: Lipsia-Bayern 1-1, Dortmund-Augsburg 4-3, Wolfsburg-6-0 Finisce 1-1 il big match e anticipo ditra Lipsia e Bayern Monaco, primo match dellanel 2023. I ...