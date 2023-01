Brooke Shields shock | Sono stata stuprata quando avevo 22 anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La modella e attrice ha rivelato tutto nel nuovo documentario in due parti Pretty Baby:, presentato in questi giorni al Sundance.ha raccontato per la prima volta di essereaggredita sessualmente all'età di 20. L'ex attrice bambina e top model, oggi 57enne, ha rivelato la sua storia nel nuovo documentario in due parti Pretty Baby:, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2023 venerdì 20 gennaio. Pur non facendo il nome del suo aggressore, l'attrice conferma che si trattava di un importante attore di Hollywood e che era in rapporti amichevoli con lui prima dello stupro. "È la prima volta che parlo di quello che è successo", raccontain lacrime nel film, come riporta ...